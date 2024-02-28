Умер экс-глава правительства СССР и национальный герой Армении Николай Рыжков

О смерти Николая Рыжкова сообщила Валентина Матвиенко, работавшая вместе с ним в Совете ФедерацииСегодня утром, 28 февраля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём телеграм-канале сообщила, что экс-глава правительства СССР Николай Рыжков ушёл из жизни.