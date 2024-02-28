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Умер экс-глава правительства СССР и национальный герой Армении Николай Рыжков

Умер экс-глава правительства СССР и национальный герой Армении Николай Рыжков

О смерти Николая Рыжкова сообщила Валентина Матвиенко, работавшая вместе с ним в Совете ФедерацииСегодня утром, 28 февраля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём телеграм-канале сообщила, что экс-глава правительства СССР Николай Рыжков ушёл из жизни.

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Комментарии
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НR
Надежда Rudi
Рыжков из Свердловской области!
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19 час.

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