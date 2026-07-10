Трамп и Зеленский должны вернуться к реальности. Иначе их ждет вечная война

В том, что касается конфликта, и Трамп, и Зеленский должны вернуться к реальности. На момент написания этой статьи складывается ощущение, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном находится на последнем издыхании.
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