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Царьград

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Главный стоматолог России Янушевич заявил об отъёме денег у населения брекетами и элайнерами

Главный стоматолог России Янушевич заявил об отъёме денег у населения брекетами и элайнерами

По его мнению, даже обычный кариес можно вылечить всего за 560 рублей.Главный стоматолог России Олег Янушевич во время выступления на медицинском форуме в Челябинске подверг критике популярные среди многих людей брекеты и элайнеры.

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Комментарии
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А
Алексей
Это где кариес лечат за 560 рублей?
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13 час.

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