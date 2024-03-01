Маринованные капустные рулетики с морковью. Хит любого праздничного стола.

Маринованную капусту любят, наверное, все, и я — не исключение. Способ приготовления, который хочу вам предложить, отличается очень интересной подачей, так что на любой праздничный стол выставить не стыдно.
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