Новая партия в Словакии будет призывать страну выйти из НАТО и ЕС

Global Look Press/dpa/Marcus Brandt Новая партия "Единые славяне", которая вскоре появится в Словакии, поставит вопрос о выходе страны из НАТО и ЕС, восстановлении конструктивных отношений с Россией и вступлении в БРИКС.
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