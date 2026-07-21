Завтра в Астрахани возобновят работу все городские заправки «Лукойл»

В Астраханской области начала стабилизироваться ситуация с топливным обеспечением. Благодаря увеличению поставок горючего, согласованных с Минэнерго РФ, постепенно смягчаются введенные ранее ограничения на автозаправочных станциях.
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