Орбитальное противостояние: Россия и США переходят к боевым системам в космосе

Россия перешла от испытаний к развёртыванию действующих противоспутниковых систем на орбите. Об этом объявил генерал Стивен Уайтинг – командующий Космическим командованием США (USSPACECOM) с временной штаб-квартирой на базе Космических сил (Space Force) Петерсон в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), осуществляющий перенос на постоянную штаб-квартиру в Хантсвилл (штат Алабама) на территорию Редстоун-Арсенал.
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