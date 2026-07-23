Западный берег и сектор Газа: В Бейт-Фурике, провинция Наблус, был введен комендантский час после того, как ранее в тот же день в ходе столкновений на ферме Авраама недалеко от поселения Илон Море был ранен израильский поселенец, двое палестинцев были убиты и еще двое ранены.
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