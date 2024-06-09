Профессиональный попрошайка: сколько стран успел посетить Зеленский за свой президентский срок Юлия СоколоваВладимир Зеленский, перешагнув из мира шоу-бизнеса в политическую арену, сразу же взял курс на активное внешнеполитическое общение.