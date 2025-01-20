Журналист Боуз: НАТО и Евросоюз виновны в зверствах ВСУ в Курской области Члены НАТО и Евросоюза ответственны в бесчинствах бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.