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Суд США приговорил мужа Нэнси Пилоси к штрафу и исправительным работам за пьяное вождение

Суд США приговорил мужа Нэнси Пилоси к штрафу и исправительным работам за пьяное вождение

Суд в Калифорнии приговорил Пола Пелоси к одному дню исправительных работ и крупному штрафу. Такую меру пресечения избрали супругу спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после ДТП — он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

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