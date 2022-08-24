Суд США приговорил мужа Нэнси Пилоси к штрафу и исправительным работам за пьяное вождение

Суд в Калифорнии приговорил Пола Пелоси к одному дню исправительных работ и крупному штрафу. Такую меру пресечения избрали супругу спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после ДТП — он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.