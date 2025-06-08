Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Второй фронт открыт. Украина нападёт 12 июня. Россия почему-то сдерживается!»: Сладков

«Второй фронт открыт. Украина нападёт 12 июня. Россия почему-то сдерживается!»: Сладков

Капитал страны «Второй фронт открыт. Украина нападёт 12 июня. Россия почему-то сдерживается!»: Сладков Военкор Александр Сладков утверждает, что Украина открыла второй фронт войны с Россией.

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Комментарии
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Наталия
Второй, террористический,  фронт они давно уже открыли. А насчет 12 июня, думаю, правда. У нас же праздничный день, а их хлебом не корми, дай о себе громко напомнить в какую-нибудь дату. Эта их тактика давно известна, думаю, соответствующие меры приняты.
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6 час.
Михалыч
На втором фронте у нас сплошные дыры: армия потенциальных террористов ( мигранты с игиловским опытом, бойцы ММА в нелегальных клубах, перемещенные хохлы, обиженные властью и олигархами безработные мужики) и потрепанные силовики ( не хватает полицейских. россгвардейцев, активных россиян засуживают, офицеры в запасе не вооружены, Русские общины не поддержаны властями...). Укры и не скрывали с 2022 года, что готовят террор русских. Чего ждем?!
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3 час.
л
людмила
Вы самый главный пургоносец. 😂
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2 час.
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