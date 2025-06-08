«Второй фронт открыт. Украина нападёт 12 июня. Россия почему-то сдерживается!»: Сладков

Наталия

Второй, террористический, фронт они давно уже открыли. А насчет 12 июня, думаю, правда. У нас же праздничный день, а их хлебом не корми, дай о себе громко напомнить в какую-нибудь дату. Эта их тактика давно известна, думаю, соответствующие меры приняты.