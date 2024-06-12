Изменяла и доизменялась: как Чулпан Хаматова предала мужа и продала Родину

Недавно стало известно о новых подробностях скандального поведения актрисы Чулпан Хаматовой, которая уехала за границу.
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