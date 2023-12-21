Григорий Лепс отмалчиваться не стал и не стесняясь в выражениях прокомментировал скандал, связанный с Шаманом

Пока некоторые коллеги Шамана называют его "Кремлевским продуктом" и отказываются петь с ним на одной сцене, находятся и те, кому мнение звездной тусовки полностью безразлично и поддерживают Ярослава Дронова в трудную минуту.
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