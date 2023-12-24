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Сменил гражданство и имя, но его все равно поймали: в «Пулково» задержали мужчину, который 12 лет был в розыске

Сменил гражданство и имя, но его все равно поймали: в «Пулково» задержали мужчину, который 12 лет был в розыске

В Петербурге в аэропорту «Пулково» задержали мужчину, который 12 лет скрывался от правоохранителей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, его за разбой объявили в международный розыск.

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