Сменил гражданство и имя, но его все равно поймали: в «Пулково» задержали мужчину, который 12 лет был в розыске

В Петербурге в аэропорту «Пулково» задержали мужчину, который 12 лет скрывался от правоохранителей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, его за разбой объявили в международный розыск.
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