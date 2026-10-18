В случае, если США примут позицию России, Украина не сможет победить. Об этом заявил Зеленский в интервью американской прессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Латвия не будет м...
- Названа реальн...
- Авиация НАТО не с...
О как? А джедаи должны быть на чьей стороне? Чтобы Уркаина ... СМОГЛА?((