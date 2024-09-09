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Актриса Волкова призналась, что на съемках спин-оффа "Ворониных" не хватало Бориса Клюева

Актриса Волкова призналась, что на съемках спин-оффа "Ворониных" не хватало Бориса Клюева

Спин-офф "Ворониных" — комедийный сериал "Костя — Вера" — стартует на СТС 9 сентября. По сюжету после ухода главы семейства Николая Петровича (Борис Клюев) Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу.

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