Этот салат по истине легендарный и его знают все. Его точно оценят и гости, и домашние. Салат из свёклы с черносливом и орехами очень просто готовиться и из самых доступных ингредиентов.
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