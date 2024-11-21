Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

«Повисшую» руку пациента после ДТП спасли алматинские врачи

«Повисшую» руку пациента после ДТП спасли алматинские врачи

Врачи алматинской больницы спасли парализованную руку 26-летнему пациенту, попавшему в ДТП в такси.  Как сообщили в пресс-службе ГКБ №7 Алматы, местные врачи провели сложнейшую микрохирургическую операцию впервые.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх