«Повисшую» руку пациента после ДТП спасли алматинские врачи

Врачи алматинской больницы спасли парализованную руку 26-летнему пациенту, попавшему в ДТП в такси. Как сообщили в пресс-службе ГКБ №7 Алматы, местные врачи провели сложнейшую микрохирургическую операцию впервые.
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