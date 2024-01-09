Снимали интим на камеру: новые скандальные факты в истории Джеффри Эпштейна Елена ГалицкаяВ начале 2024 года мировое общественное мнение было потрясено новыми документами, опубликованными в суде США по делу о сексуальном насилии, совершенном Джеффри Эпштейном.