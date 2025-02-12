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Пленный военный ВСУ: занимавшихся отловом уклонистов самих отправляют на фронт

Пленный военный ВСУ: занимавшихся отловом уклонистов самих отправляют на фронт

Взятый в плен военный ВСУ Сергей Вальчук, который был начальником группы конвоирования, заявил, что многих занимавшихся отловом уклонявшихся от вступления в ряды украинских боевиков отправляют на передовую.

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