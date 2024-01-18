Рябков: в последние годы США пытаются переделать под себя рынок углеводородов

Соединенные Штаты в последние годы стали прилагать максимум усилий для того, чтобы "подмять" под себя рынок углеводородов и закрепиться в качестве крупнейшего поставщика сланцевой нефти и сжиженного природного газа.
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