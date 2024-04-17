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Военное обозрение

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Белый дом выделил компании Samsung 6,4 млрд долларов в рамках стратегии по возвращению производства чипов в США

Белый дом выделил компании Samsung 6,4 млрд долларов в рамках стратегии по возвращению производства чипов в США

Администрация Байдена пытается восстановить производство полупроводников на территории США.

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