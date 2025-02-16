Политика как он...
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Политика как она есть

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Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель хочет «покончить с политикой санкций» против РФ

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель хочет «покончить с политикой санкций» против РФ

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявила о намерении «покончить с политикой санкций» против России и установить хорошие отношения с Москвой.

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