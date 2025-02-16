Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель хочет «покончить с политикой санкций» против РФ

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявила о намерении «покончить с политикой санкций» против России и установить хорошие отношения с Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии