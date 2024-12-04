Ubisoft закрывает бесплатный шутер XDefiant, который должен был стать конкурентом Ca...

Ubisoft закрывает бесплатный шутер XDefiant, который должен был стать конкурентом Call of DutyВесной этого года французская компания Ubisoft выпустила бесплатный шутер XDefiant, предлагающий многопользовательские режимы в духе динамичных перестрелок, напоминающих Call of Duty.
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