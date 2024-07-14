В Китае срезали вершину горы, чтобы наверху построить аэропорт

Аэропорт Ушань располагается на высоте 1800 метров над уровнем моря, что делает посадку самолетов чрезвычайно сложной задачей для пилотов, вынужденных маневрировать над пропастью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "ДАЛЬШЕ В ЛИЦО ПЛЮНУТ": РАСКРЫВАЕМ, КТО НЕ ВСТАЛ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОД ГИМН РОССИИ.
- В Подмосковье поймали мигранта-педофила, когда тот пытался изнасиловать русского ребёнка
- Гостеприимство в России — это не лицензия на безнаказанность: приезжий позвал «большую группу поддержки», чтобы наказать нашего брата
Свежие комментарии