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В Китае срезали вершину горы, чтобы наверху построить аэропорт

В Китае срезали вершину горы, чтобы наверху построить аэропорт

Аэропорт Ушань располагается на высоте 1800 метров над уровнем моря, что делает посадку самолетов чрезвычайно сложной задачей для пилотов, вынужденных маневрировать над пропастью.

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