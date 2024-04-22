Макаревич* сбежал из Израиля: "Горе-патриот "считает дни до победы" в Швеции"

Русофоб Макаревич*, так рьяно поддерживающий локальные боевые действия против ХАМАС, в которых погибли десятки тысяч невинных жителей Газы, сбежал из Израиля, чуть только обострились отношения между Тегераном и Тель-Авивом.
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