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Макаревич* сбежал из Израиля: "Горе-патриот "считает дни до победы" в Швеции"

Макаревич* сбежал из Израиля: "Горе-патриот "считает дни до победы" в Швеции"

Русофоб Макаревич*, так рьяно поддерживающий локальные боевые действия против ХАМАС, в которых погибли десятки тысяч невинных жителей Газы, сбежал из Израиля, чуть только обострились отношения между Тегераном и Тель-Авивом.

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