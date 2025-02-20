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Приколисты

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Скажи мне, что тебе нужно, и я расскажу, как без этого прожить

Скажи мне, что тебе нужно, и я расскажу, как без этого прожить

Всё чаще стал заглядываться на глобус…, особенно на районы необитаемых островов… - Смотри, Сёма, какая киса ко мне вчера в друзья добавилась!- Ой, Боря! Что ты радуешься?! Она тебя трахнет и бросит на другой день!- Тьфу-тьфу.

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