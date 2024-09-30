В Грузии позитивно оценили возможность помощи России с Абхазией и Южной Осетией

В Грузии положительно оценили заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности российской стороны оказать помощь Тбилиси в налаживании отношений с соседними государствами ― Абхазией и Южной Осетией.
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