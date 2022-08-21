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Об убийстве Дарьи Дугиной

Об убийстве Дарьи Дугиной

Не люблю высказываться впопыхах. Кроме слов соболезнования сказать нечего. Могу только заметить, что теракт, явно направленный против известного русского философа, а не его дочери, скорее удивил, чем возмутил, ибо возмущение должно конкретный адрес.

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