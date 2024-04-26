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Петербургский дневник

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Тарасова не верит, что Андреасяна снимет хороший фильм про Костомарова

Тарасова не верит, что Андреасяна снимет хороший фильм про Костомарова

Режиссер является автором сериала «Чикатило» и экранизации пушкинского «Евгения Онегина» Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости сказала, что не верит в хорошую экранизацию фильма о жизни олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

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