Тарасова не верит, что Андреасяна снимет хороший фильм про Костомарова

Режиссер является автором сериала «Чикатило» и экранизации пушкинского «Евгения Онегина» Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости сказала, что не верит в хорошую экранизацию фильма о жизни олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
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