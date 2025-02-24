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ПВО сбило 16 украинских дронов: Орловская область без потерь

ПВО сбило 16 украинских дронов: Орловская область без потерь

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об успешной обороне региона от массированной атаки украинских беспилотников: силы ПВО России уничтожили 16 вражеских БПЛА.

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