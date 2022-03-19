Рогозин оценил влияние санкций на выпуск российских ракет

Во время посещения производственных цехов «Прогресса» в Самаре Рогозин напомнил, что российский центр был внесен Евросоюзом и США в список блокирующих санкций, хотя американские и европейские астронавты доверяют свои жизни «прогрессовским» ракетам.
Во время посещения производственных цехов «Прогресса» в Самаре Рогозин напомнил, что российский центр был внесен Евросоюзом и США в список блокирующих санкций, хотя американские и европейские астронавты доверяют свои жизни «прогрессовским» ракетам.
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