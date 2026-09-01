FDA: Halloween chocolate eyeballs recalled

A Halloween candy sold in 13 states is being recalled because it has undeclared milk allergens, the Food and Drug Administration announced.
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