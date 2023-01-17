Мишель Обама кардинально сменила имидж

Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель кардинально сменила имидж, сообщает Ynet.Бывшая первая леди пришла на одно из интервью в джинсах, скроенных так, что задняя часть оказалась впереди, и в рубашке с прикрепленными к ней платками.