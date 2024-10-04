Авторы вдохновлённой Castlevania и Hollow Knight стимпанковой 2D-метроидвании SteamDolls вып...

Авторы вдохновлённой Castlevania и Hollow Knight стимпанковой 2D-метроидвании SteamDolls выпустили демо-прологРазработчики из студии The Shady Gentlemen выпустили бесплатный демо-пролог своей двухмерной стимпанковой метроидвании SteamDolls — Order Of Chaos.
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