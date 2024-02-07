В Москве открылась первая «Умная аптека». Пока в пилотном режиме

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил о запуске пилотного проекта «Умная аптека» в городской клинической больнице №67Как сообщает официальный сайт московского мэра, на территории городской клинической больницы №67 имени Ворохобова в районе Хорошево-Мневники впервые в столице начала работу уникальная роботизированная аптека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии