В Москве открылась первая «Умная аптека». Пока в пилотном режиме

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил о запуске пилотного проекта «Умная аптека» в городской клинической больнице №67Как сообщает официальный сайт московского мэра, на территории городской клинической больницы №67 имени Ворохобова в районе Хорошево-Мневники впервые в столице начала работу уникальная роботизированная аптека.