Казахстанец Жумагулов о своей победе: «Я дрался ради страны и выиграл»

Казахстанец Жалгас Жумагулов выиграл свой первый бой в UFC. Сразу после боя Жако рассказал о своей победе: «В первых двух боях мне не удалось порадовать свою страну! Я знаю, что они сейчас не спят! Я дрался ради них и выиграл!» Выбираем звезду июня: Рахмонов, Алимханулы и другие претенденты.