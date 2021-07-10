Казахстанец Жумагулов о своей победе: «Я дрался ради страны и выиграл»

Казахстанец Жалгас Жумагулов выиграл свой первый бой в UFC. Сразу после боя Жако рассказал о своей победе: «В первых двух боях мне не удалось порадовать свою страну! Я знаю, что они сейчас не спят! Я дрался ради них и выиграл!» Выбираем звезду июня: Рахмонов, Алимханулы и другие претенденты.
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