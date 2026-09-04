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SPLETNIK

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Mia Boyka хочет судиться с блогершей, которая вовремя не получила от неё оплату за парик

Mia Boyka хочет судиться с блогершей, которая вовремя не получила от неё оплату за парик

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) хочет судиться с блогершей и ретростилисткой Фелицией Малец после того, как та рассказала о создании парика для концерта артистки и заявила, что не получила оплату за работу вовремя.

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