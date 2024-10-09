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«Крестный отец ИИ» получил Нобелевскую премию за работу, которая, по его мнению, угрожает человечеству

«Крестный отец ИИ» получил Нобелевскую премию за работу, которая, по его мнению, угрожает человечеству

Фото: Джонни Гуатто/Университет Торонто Джеффри Хинтон, один из так называемых « крестных отцов ИИ », получил Нобелевскую премию за пионерство в той самой технологии, которая, как он опасается, может привести к «концу людей».

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