«Крестный отец ИИ» получил Нобелевскую премию за работу, которая, по его мнению, угрожает человечеству

Фото: Джонни Гуатто/Университет Торонто Джеффри Хинтон, один из так называемых « крестных отцов ИИ », получил Нобелевскую премию за пионерство в той самой технологии, которая, как он опасается, может привести к «концу людей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)