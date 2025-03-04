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Закон, порядок, государство

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Расчёт 152-мм буксируемой артиллерийской установки «Мста-С» наносит удары по выявленным огневым позициям ВСУ

Расчёт 152-мм буксируемой артиллерийской установки «Мста-С» наносит удары по выявленным огневым позициям ВСУ

Артиллеристы отмечают, что большое внимание уделяется окапыванию и маскировке артустановок. .

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