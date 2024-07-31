В ЦАХАЛ заявили о готовности к любому сценарию в конфликте с «Хезболлой»

Израиль предпочел бы избежать глобальной войны в регионе, однако ливанское шиитское движение «Хезболла» ведет Ливан и Ближний Восток к дальнейшей эскалации, поэтому израильская армия готова к любому сценарию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии