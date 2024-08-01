Африканский просчет ЦРУ, последствия которого трудно даже представить

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demyr150648

Никакого согласия в наших верхах. Нематериалисты они: Вагнер вроде и есть, и очень даже необходим, но это - наемничество, и оно у нас преследуется, но в атаку их посылать и можно и просто больше некого. Так они есть или нет или нет и есть? Плохо сидеть одной ж... на двух базарах. В, там в верхах, поаккуратнее со стульями.