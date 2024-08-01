СОВСЕМ ПРОСТО О СЛОЖНОМ В последние дни усиленно обсуждается ситуация вокруг африканского ЧП в нашем славном оркестре.
Африканский просчет ЦРУ, последствия которого трудно даже представить
Комментарии
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d
demyr150648
Никакого согласия в наших верхах. Нематериалисты они: Вагнер вроде и есть, и очень даже необходим, но это - наемничество, и оно у нас преследуется, но в атаку их посылать и можно и просто больше некого. Так они есть или нет или нет и есть? Плохо сидеть одной ж... на двух базарах. В, там в верхах, поаккуратнее со стульями.
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5 час.
Александр Симаков
Плохо, когда, мягко говоря, не информированная жо.. хочет выглядеть умной.
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5 час.
Александр Симаков
Это точно, ... не горы ворочать. Горы ворочать у тебя не получается. 😂
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5 час.
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