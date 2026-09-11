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В Индии Путину подарили книгу философа Тируваллувара. О чем она?

В Индии Путину подарили книгу философа Тируваллувара. О чем она?

11 сентября президент России и премьер-министр Индии Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС11 сентября президент России и премьер-министр Индии Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

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