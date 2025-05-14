«Боялась потерять все»: Екатерина Климова откровенно раскрыла страхи материнства

Актриса рассказала о своем опыте Фото: открытые источники 47-летняя актриса Екатерина Климова, звезда сериала «По законам военного времени», поделилась личной историей о том, как страхи перед материнством сменялись осознанием, что дети — главный смысл ее жизни.