«Боялась потерять все»: Екатерина Климова откровенно раскрыла страхи материнства

Актриса рассказала о своем опыте Фото: открытые источники 47-летняя актриса Екатерина Климова, звезда сериала «По законам военного времени», поделилась личной историей о том, как страхи перед материнством сменялись осознанием, что дети — главный смысл ее жизни.
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