Госслужащие из Республики Беларусь завершили стажировку в Санкт-Петербурге

Они прошли обучение на курсах Корпоративного университета Администрации Санкт-Петербурга Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга принял участие в программе стажировки молодых государственных служащих Мингорисполкома, организованной Комитетом государственной службы и кадровой политики Санкт-Петербурга.
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