В летнем периоде обучения основные усилия в объединении ВВС и ПВО ВВО направлены на охрану воздушных рубежей страны на Дальнем Востоке

В летнем периоде обучения основные усилия в объединении ВВС и ПВО ВВО направлены на охрану воздушных рубежей страны на Дальнем Востоке

Несколько сотен экипажей подготовлено для совершения полетов в сложных метеоусловиях, как днем, так и ночью.

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