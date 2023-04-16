Daily Storm

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Пригожин сообщил о передаче Киеву военнопленных в честь празднования Пасхи

Пригожин сообщил о передаче Киеву военнопленных в честь празднования Пасхи

Точное количество солдат неизвестноРоссийский предприниматель Евгений Пригожин, называющий себя основателем частной военной компании «Вагнер», поручил передать группу военнопленных украинской стороне.

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