Генерал Меликов и его Султан

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, в Дагестане второй день кряду очень беспокойно. И, похоже, что силовые ведомства взялись за непотопляемый клан Магомеда-Султана Магомедова известного в определенных кругах под именем "Заправщик", карт-бланш которому еще в 2021 году дал нынешний глава Дагестана, генерал Сергей Меликов: Магомедов получил синекуру - должность госсекретаря РД.
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