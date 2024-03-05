НАЦ задержал четырех директоров компаний

Сегодня утром сотрудники НАЦ и прокуроры мун. Кишинева провели ряд обысков. Четыре администратора молдавских компаний были задержаны по подозрению в причастности к схеме хищения у примэрии Кишинева 8 гектаров земли в секторе Рышкановка, микрорайоне Старая Почта (улица Подгоренилор), стоимостью более 10 миллионов леев, сообщает Noi.